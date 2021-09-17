В Австралії злочинець втомився жити на пляжі і добровільно здався поліції

В Австралії злочинець втомився жити на пляжі і добровільно здався поліції

Чоловіка 30 років розшукувала поліція.

В Австралії злочинець 30 років тому втік з тюрми, але вирішив добровільно здатися поліції.

Про це повідомляє телеканал ABC Australia.

Чоловік був засуджений за вирощування марихуани.

Однак у 1992 році йому вдалося втекти з тюрми. Багато років його шукала поліція. Пізніше з'явилася інформація про те, що чоловік живе в Авалон-Біч та працює будівельником і отримує зарплату.

Після початку пандемії він залишився без роботи і став жити на пляжі. Чоловік каже, що втомився так жити і вирішив, що у в’язниці буде краще.

12 вересня 64-річний Десик прийшов до поліцейського відділу і здався.

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