В Австралії злочинець втомився жити на пляжі і добровільно здався поліції

Чоловіка 30 років розшукувала поліція.
В Австралії злочинець 30 років тому втік з тюрми, але вирішив добровільно здатися поліції.
Про це повідомляє телеканал ABC Australia.
Чоловік був засуджений за вирощування марихуани.
Однак у 1992 році йому вдалося втекти з тюрми. Багато років його шукала поліція. Пізніше з'явилася інформація про те, що чоловік живе в Авалон-Біч та працює будівельником і отримує зарплату.
Після початку пандемії він залишився без роботи і став жити на пляжі. Чоловік каже, що втомився так жити і вирішив, що у в’язниці буде краще.
12 вересня 64-річний Десик прийшов до поліцейського відділу і здався.