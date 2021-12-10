В Австралії знову розгортаються лісові пожежі: влада евакуює людей

В Австралії знову розгортаються лісові пожежі: влада евакуює людей

Полум'я охопило шість гектарів.

На заході Австралії через потужні лісові пожежі почалася евакуація населення.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 грудня.

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Полум'я охопило шість тисяч гектарів у популярному туристичному районі Маргарет-Рівер. Ситуація виявилася настільки серйозною, що влада закликала людей кидати все і виїжджати, рятуючи власні життя.

Нині над гасінням пожежі працюють сотня вогнеборців, поки стримати вогонь їм допомагає прохолодна погода.

Як повідомлялося,коал, які мешкають на східному узбережжі Австралії, планують помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання. Як пояснила австралійська міністерка довкілля, все через вплив потужних лісових пожеж 2019 та 2020 років. У східних штатах Новий Південний Вельс та Квінсленд вони забрали життя третини популяції коал.

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