В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, є загиблі (фото)

ДТП в Австрії / © ORF

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Вранці 1 квітня у Нижній Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП загинули чотири людини, також є кілька тяжко поранених.

Про це повідомив телерадіомовник ORF.

«У вівторок вранці на Південному автобані (А2) сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Повністю заповнений мікроавтобус лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою. Четверо людей загинули, ще четверо отримали серйозні травми», - йдеться у повідомленні.

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Аварія на трасі А2 поблизу Зеебенштайна забрала життя чотирьох осіб. Червоний Хрест повідомляє про шість поранених, з яких четверо - у важкому стані. Багато пасажирів мікроавтобуса були заблоковані, і рятувальники мали оперативно їх визволяти.

За словами представника поліції Йохана Баумшлагера, вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки, коли в неї врізався мікроавтобус. Баумшлагер повідомив, що в мікроавтобусі перебували громадяни України.

© ORF

Також стало відомо, що внаслідок аварії в Австрії в мікроавтобусі опинилися заблокованими вісім людей. Для порятунку людей було використано гідравлічне обладнання. Постраждалі доставлені до лікарень.

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