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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, є загиблі (фото)

У автобусі на той час було 8 громадян України.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП в Австрії

ДТП в Австрії / © ORF

Вранці 1 квітня у Нижній Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП загинули чотири людини, також є кілька тяжко поранених.

Про це повідомив телерадіомовник ORF.

«У вівторок вранці на Південному автобані (А2) сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Повністю заповнений мікроавтобус лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою. Четверо людей загинули, ще четверо отримали серйозні травми», - йдеться у повідомленні.

Аварія на трасі А2 поблизу Зеебенштайна забрала життя чотирьох осіб. Червоний Хрест повідомляє про шість поранених, з яких четверо - у важкому стані. Багато пасажирів мікроавтобуса були заблоковані, і рятувальники мали оперативно їх визволяти.

За словами представника поліції Йохана Баумшлагера, вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки, коли в неї врізався мікроавтобус. Баумшлагер повідомив, що в мікроавтобусі перебували громадяни України.

/ © ORF

© ORF

Також стало відомо, що внаслідок аварії в Австрії в мікроавтобусі опинилися заблокованими вісім людей. Для порятунку людей було використано гідравлічне обладнання. Постраждалі доставлені до лікарень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині перекинулася маршрутка.

Дата публікації
Кількість переглядів
2559
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