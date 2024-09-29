В Австрії на парламентських виборах перемагає проросійська партія, що виступає за припинення допомоги Україні

Австрійці попередньо визначили склад парламенту і нового уряду.
На парламентських виборах в Австрії перемагає проросійська Австрійська партія свободи. Вона здобуває 29,1% голосів і 57 місць, що на 26 більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє Рolitico.
За попередніми результатами, ще дві опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,9% (40 місць) і 8,8% (17 місць) відповідно.
За урядову Народну партію проголосували 26,3% виборців. Зараз у неї буде 52 місця, що на 19 менше за результат 2019 року. "Зелені — Зелена альтернатива" втратили 9 місць (8,7%, 17 місць).
Що відомо про Австрійську партію свободи та її лідера Герберта Кікля
55-річний Кікль — міністр внутрішніх справ (2017-2019), член Національрату Австрії (2006-2017) — лідер правопопулістської та проросійської Австрійська партія свободи (FPÖ). Він виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні й критикує санкції проти РФ.
Герберт Кікль вважає своїм натхненником прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
"Для мене прикладом є Угорщина", — неодноразово заявляв виборцям Кікль.
Він входить до коаліції націоналістів та євроскептиків "Патріоти за Європу" в Європарламенті.
Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер прокоментував заяву очільника Кремля Володимира Путіна. Він запропонував провести мирні переговори між РФ та Україною "без попередніх умов" і "на рівні очей".
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