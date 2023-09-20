В Австрії перекинувся автобус з пасажирами – постраждали українці (фото)

В Австрії перекинувся автобус, який здійснював міжнародне перевезення пасажирів.

В Австрії, поблизу села Міхельдорф, вранці 19 вересня потрапив у ДТП автобус, який здійснював міжнародне перевезення. Відомо про одного загиблого та десятки потерпілих, серед яких – громадяни України.

Про це пише APA.

Двоповерховий автобус із 40 пасажирами та двома водіями прямував з Берліна через Лінц до Трієста, коли близько 4:45 ранку виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся на бік через огорожу.

Автобус з пасажирами потрапив у ДТП в Австрії / Фото: APA

Автобус з пасажирами потрапив у ДТП в Австрії / Фото: APA

Наразі відомо про одну жертву ДТП – це 19-річна жителька Верхньої Австрії. Також ще приблизно 20 пасажирів отримали поранення. Багатьох з них госпіталізували. На місці людям надавали допомогу представники Червоного Хреста.

Водії пройшли перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав негативні результати.

За даними ЗМІ, серед пасажирів автобуса були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини, а також України.

Нагадаємо, влітку у Польщі розбився бус з українцями: загинула молода жінка, багато поранених (фото).

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