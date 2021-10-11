В Австрії після корупційного скандалу новий канцлер Шалленберг склав присягу

Крім того, до присяги був приведений новий очільник МЗС, який змінив Шалленберга на цій посаді.

У понеділок, 11 жовтня, Олександр Шалленберг склав присягу на посаді федерального канцлера Австрії. Він змінив на цій посаді Себастьяна Курца, який був змушений подати у відставку через корупційний скандал.

Про це повідомляє Wiener Zeitung.

Урочиста церемонія відбулася у Відні, в президентській канцелярії в палаці Хофбург. Нового канцлера привів до присяги президент Австрії Александер Ван дер Беллен.

"Олександр Шалленберг добре попрацював міністром закордонних справ і зіграв важливу роль в перехідному уряді. У нього є дипломатичні навички, які можуть знадобитися, щоб ми всі могли відновити довіру всередині коаліції", — заявив колишній канцлер Себастьян Курц в коментарі Der Kurier.

Саме Курц назвав Шалленберга як свого наступника. За умовами домовленості з партнерами по коаліції, Курц подав у відставку, але залишився главою правлячої Австрійської народної партії.

Крім того, до присяги був приведений колишній посол Австрії у Франції Міхаель Лінхарт, який змінив на посту главу МЗС Шалленберга. Олександр Шалленберг очолював австрійське зовнішньополітичне відомство від червня 2019 року.

Нагадаємо, що попередній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня в зв'язку з розслідуванням прокуратури проти нього.

6 жовтня відбулися обшуки в робочих кабінетах кількох найближчих соратників Курца. Їх підозрюють у зловживанні довірою, корупції і підкупі ЗМІ.

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