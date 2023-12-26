В Австрії помітили поліцейського з літерою "Z": стали відомі цікаві подробиці

В поліції уточнили, що “Z” - це перша літера прізвища поліцейського.

В Австрії на одному з вуличних заходів помітили поліцейського з російською свастикою - літерою “Z”. Інцидент стався у столиці країни.

Фотографії з поліцейським почали розповсюджувати в соцмережах.

Як зазначається, на шоломі правоохоронця помітили літеру “Z”. Це викликало обурення багатьох користувачів соцмереж. Згодом на інцидент відреагувала поліція Відня.

"З учорашнього дня колега з підрозділу реагування Бургенланду, який підтримував своїх колег у Відні в охороні різних об'єктів під час свят, викликав занепокоєння. Причина: його шолом, який він позначив літерою "Z", - прокоментували в поліції один із дописів користувачів.

Там уточнили, що “Z” - це перша літера прізвища поліцейського, який таким чином підписав його “для розпізнавання під час участі в курсі оперативної підготовки”.

"Колега не врахував символізм, але, звісно, був поінформований, і маркування було видалено. Ми не розуміємо зроблену тут прив’язку до Росії", - повідомили у віденській поліції.

Нагадаємо, що Австрія розкритикувала заяву Словаччини про переговори між Києвом і Москвою.

Читайте також: