В Австрії помітили поліцейського з літерою "Z": стали відомі цікаві подробиці

В поліції уточнили, що “Z” - це перша літера прізвища поліцейського.
В Австрії на одному з вуличних заходів помітили поліцейського з російською свастикою - літерою “Z”. Інцидент стався у столиці країни.
Фотографії з поліцейським почали розповсюджувати в соцмережах.
Як зазначається, на шоломі правоохоронця помітили літеру “Z”. Це викликало обурення багатьох користувачів соцмереж. Згодом на інцидент відреагувала поліція Відня.
"З учорашнього дня колега з підрозділу реагування Бургенланду, який підтримував своїх колег у Відні в охороні різних об'єктів під час свят, викликав занепокоєння. Причина: його шолом, який він позначив літерою "Z", - прокоментували в поліції один із дописів користувачів.
Там уточнили, що “Z” - це перша літера прізвища поліцейського, який таким чином підписав його “для розпізнавання під час участі в курсі оперативної підготовки”.
"Колега не врахував символізм, але, звісно, був поінформований, і маркування було видалено. Ми не розуміємо зроблену тут прив’язку до Росії", - повідомили у віденській поліції.
Нагадаємо, що Австрія розкритикувала заяву Словаччини про переговори між Києвом і Москвою.
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