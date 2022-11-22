В Австрії потролили друга Путіна Орбана за скандальний шарф: "Такої країни не існує вже 100 років"

У МЗС Австрії відреагували на скандальний шарф прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зазіхнув на території одразу кількох держав. Там висміяли друга Путіна та зауважили, що такої країни, яку він окреслив, не існує вже 100 років.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

У МЗС Австрії з гумором відреагували на шарф Орбана. Там зазначили, що вони перевірили карти і упевнилися, що такої держави не існує. Там додали, що ніяких дипломатичних кроків проти Угорщини Австрія не планує.

"Зроблений у МЗС швидкий погляд на історичні карти підтвердив початкові припущення, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми поінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж можливості", - заявили в МЗС.

Водночас інші австрійські політики всерйоз поставилися до натяків Орбана та наголосили, що на тлі війни Росії проти України угорський лідер повинен перепросити за свою провокацію. Там вимагають від МЗС Австрії викликати посла Угорщини та пояснити йому про неприпустимість подібного.

Провокативний шарф Орбана: що відомо

21 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включно х територіями сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.

У МЗС України прокоментували витівку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Там наголосили, що це не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики і викликали посла Угорщини для пояснень.

Орбан прокоментував скандальне фото, де прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини". Він заявив, що "футбол – це не політика. Не треба бачити те, чого немає".

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