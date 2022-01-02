В Австрії тяжкохворим дозволили йти з життя, але не все так просто

В Австрії тяжкохворим дозволили йти з життя, але не все так просто

За евтаназію передбачається покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

В Австрії набув чинності закон про асистований суїцид — право добровільного завершення життя за поважних причин.

Про це повідомляє ORF.

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Розроблений урядом Австрії закон парламент ухвалив 17 грудня 2021 року. Відповідно до його положень, право на асистований суїцид отримують повнолітні дієздатні громадяни, які мають медичне підтвердження тяжкої хвороби або стану.

Для отримання дозволу на асистований суїцид людина повинна отримати дозвіл від двох лікарів, один із яких повинен бути фахівцем у паліативній медицині. Після цього настає 12-тижневе "вікно", протягом якого людині дається можливість передумати й відмовитися йти з життя.

У разі ж, якщо людина не змінила свого рішення, вона може придбати ліки для суїциду в спеціалізованій аптеці, попередньо повідомивши про це юриста або нотаріуса. Назви таких аптек публічно оголошуватись не будуть.

Новий закон не дозволяє здійснювати евтаназію, під час якої лікар або інша людина вводить летальний препарат хворому на його прохання. За це передбачається покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

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Нагадаємо, до аналогічного кроку вдалася Німеччина, де Конституційним судом була скасована заборона здійснювати асистований суїцид за допомогою приватних клінік. До цього у Європі допомога важкохворим піти з життя була дозволена законом лише у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії і Люксембургу.

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