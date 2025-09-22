В Австрії викрили російського шпигуна у великій енергетичній компанії

Прапор Австрії / © pixabay.com

Викритий працівник концерну виявився російським «кротом», через співпрацю з дипломатом РФ він підривав роботу критично важливого підприємства енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє австрійський журнал Profil.

Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) кілька місяців стежило за підозрюваним. Слідчих насторожили його регулярні зустрічі з російським дипломатом у Відні, який уже перебував у базах даних західних спецслужб як ймовірний агент ФСБ.

Співробітник OMV мав доступ до стратегічних проєктів компанії — зокрема до планів поступової відмови від російського газу та до багатомільярдної угоди з нафтовим гігантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). За даними Profil, він часто літав між Абу-Дабі та Австрією і регулярно звітував своєму «куратору» у Відні.

Під час обшуків у його помешканні виявили велику кількість внутрішніх і секретних документів, пов’язаних із роботою OMV та її партнерів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Нині всі матеріали аналізують слідчі.

За даними журналістів, підозрюваний — уродженець Східної Європи, який отримав австрійське громадянство.

У компанії OMV підтвердили, що звільнили цього працівника, і наголосили на повній співпраці з правоохоронними органами.

Водночас МЗС Австрії звернулося до Росії з вимогою зняти дипломатичний імунітет із підозрюваного співробітника посольства, аби він постав перед судом.

«Росія, очікувано, не відреагувала і навряд чи зробить це у визначений термін. У такому випадку, згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, дипломат автоматично стає persona non grata і повинен залишити країну», — зазначає Profil.

