В Австрії заявили, що можуть обійтись без російського газу

В Австрії впевнені, що Росію не можна сприймати як надійного партнера.

У Австрії є всі можливості, щоб компенсувати постачання газу, якщо воно припинить надходити з Росії.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ, передає Укрінформ.

"Як і Німеччина та Східна Європа, ми були підключені до трубопровідної інфраструктури, яка транспортувала газ зі сходу на захід через наше розташування як країни, що не має виходу до моря. Але коли Росія почала тиснути на нас, скорочуючи поставки у 2022 році, ми почали захищатися. Зараз у нас є річний обсяг споживання, який ми зберігаємо як стратегічний резерв. Це великі гроші платників податків. Водночас ми почали перебудовувати систему із заходу на схід, з газом з Норвегії та країн Перської затоки. Навіть якщо повністю припиняться поставки російського газу, ми зможемо це негайно компенсувати", - сказав він.

Крім того, на думку австрійського канцлера, непродовження Україною контракту з "Газпромом" на транзит газу після 2025 року надасть нових можливостей для австрійської нафтогазової групи OMV.

"Так, у групи є можливість переорієнтуватися і вжити заходів проти "Газпрому" в разі порушення контракту", - сказав глава австрійського уряду.

На питання щодо того, що у 2018 році австрійська компанія OMV уклала контракт "Газпромом" про продовження поставок російського газу до 2040 року, премʼєр Австрії заявив, що тоді Росія сприймалась як надійний партнер, що. Було помилкою.

"За Ангели Меркель Німеччина також тривалий час дотримувалася принципу "зміни через торгівлю", щоб наблизити Росію до Європи. Це була помилка. Але це було спокусливо, тому що інфраструктура між Сходом і Заходом працювала. Радянський Союз завжди постачав газ до Європи, навіть під час Карибської кризи. Це змінилося лише у 2022 році. Ми недооцінили Володимира Путіна", - заявив австрійський канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських пропагандистів сталася істерика через газову “пастку” від Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС приголомшили заявою про Україну та транзит російського газу.

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