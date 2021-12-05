В австрійських Альпах лавина накрила групу лижників: серед загиблих - чемпіон світу з мотокросу

Загалом загинуло троє осіб, ще двох - госпіталізували з травмами.

Група із 11 лижників потрапила під лавину, яка зійшла в районі гірськолижного курорту Тенг (Зальцбург, Австрія). Для трьох людей ця пригода закінчилася фатально, серед загиблих виявився 19-річний чемпіон світу та Європи з мотокросу серед юніорів Рене Гофер.

Про це повідомляє в неділю, 5 грудня, видання Daily Mail.

Снігова плита шириною 200 метрів зійшла на лижників, які піднімалися на схил під час лижного туру. Двох постраждалих від сходження лавини знайшли відразу — один виявився мертвим, а другий помер у госпіталі. Через чотири години пошуків рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Ще двох — із травмами доставили до місцевої лікарні.

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Як повідомляє британське видання, одним із загиблих під лавиною був 19-річний чемпіон світу та Європи з мотокросу серед юніорів Рене Гофер. Двоє інших загиблих — теж молоді люди, віком 19-ти та 24-ох років.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті рятувальники розшукують трьох туристів. Вони втратили орієнтир під час катання на снігоходах у районі Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району.

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