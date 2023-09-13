В австрійському зоопарку після жахливого нападу носорога загинула жінка

Також постраждав ще один працівник зоопарку.

В австрійському зоопарку після нападу носорога загинула доглядачка. Ще один працівник отримав травми. Сталося це в Зальцбурзькому зоопарку в Гелльбрунні.

Про це повідомляє СNN.

Зранку 12 вересня, коли 33-річна доглядачка виконувала свою роботу у вольєрі, на неї напав носоріг. Внаслідок цього жінка померла на місці.

Ще один працівник – 34-річний доглядач, – намагаючись відлякати тварину, теж отримав серйозні травми. Працівника терміново прооперували в університетській лікарні Зальцбурга, куди його було доправлено.

"Ми абсолютно шоковані і наразі не знаємо, як це сталося. Рано-вранці носорогів зазвичай змащують кремом від комах. Це завжди відбувається на території, що охороняється", – повідомила журналістам прессекретарка зоопарку Ульріке Ульманн.

Зазначимо, що в зоопарку проживає 150 різних видів – загалом 1,5 тисячі тварин, зокрема білі носороги, що перебувають під загрозою зникнення.

У вольєрі живуть два самці, Таму й Атос, та дві самки, Єті й Таміка.

Білі носороги – другі за величиною наземні ссавці після слона. Дорослі самці можуть сягати 1,85 м у висоту і важити 3,6 тонни.

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