В австрійських Альпах зійшли смертельні лавини: щонайменше п’ятеро людей загинули

У австрійських Альпах серія лавин забрала життя щонайменше п’ятьох людей. Серед загиблих — іноземні туристи.

Альпи

Альпи / © Associated Press

В Австрії серія лавин, спричинених сильним снігопадом, призвела до загибелі п’яти людей. Трагедії сталися у різних регіонах Альп, а ризик нових сходжень залишається підвищеним.

Про це повідомило видання BBC.

За даними поліції, серед жертв — 42-річний громадянин Німеччини, який потрапив під лавину разом із 16-річним сином на схилі в Наудерсі поблизу швейцарсько-італійського кордону. Підлітка евакуювали гелікоптером до лікарні.

Ще троє чоловіків загинули в районі популярного курорту Санкт-Антон-ам-Арльберг. За інформацією поліції, лавину, ймовірно, спровокували самі лижники. Серед загиблих — громадяни США та Польщі, а також 21-річний австрієць, який помер у лікарні. Двох чоловіків із травмами врятували під час масштабної операції за участю чотирьох гірських рятувальних команд, трьох гелікоптерів та екстрених служб.

Окремо повідомляється про загибель сноубордиста в регіоні Форарльберг.

Австрійський громадський мовник ORF зазначає, що від початку зими в країні внаслідок лавин загинула щонайменше 21 людина. У деяких районах Тіролю зберігається високий рівень небезпеки, зокрема у позатрасових зонах, де у п’ятницю сталися дві смертельні лавини.

Тим часом негода спричинила й інші трагедії. У місті Лінц 53-річний чоловік загинув після того, як його розчавила снігоприбиральна машина — за даними ORF, техніка з’їхала зі сходів, де він працював.

Сильний снігопад призвів до перебоїв з електропостачанням і транспортного колапсу, особливо на південному сході країни. У федеральній землі Штирія Червоний Хрест допомагав водіям, які застрягли в заторах. Місцева автомобільна організація назвала дороги «практично недоступними для приватного транспорту».

Міжнародний аеропорт Відня тимчасово припиняв роботу вранці, а вдень рух транспорту залишався порушеним.

Загалом цього року кількість жертв лавин в Альпах перевищує середні показники. Зокрема, на початку місяця у французькому Ла-Граві загинули троє громадян Великої Британії.

Нагадаємо, австрійський альпініст постав перед судом за звинуваченням у ненавмисному вбивстві своєї дівчини, яку він залишив замерзати на найвищій горі країни під час шторму.

