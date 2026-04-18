ТСН у соціальних мережах

В автівці виявили останки родини, яка зникла безвісти майже 70 років тому

Експерти зробили ДНК, які підтвердили, що саме ці люди зникли безвісти.

Анастасія Павленко
Поліція США

Поліція США / © Associated Press

У США у річці виявили останки родини з Орегону, яка зникла безвісти ще у грудні 1958 року під час поїздки.

Про це пише видання AP.

Офіс державної судово-медичної експертизи ідентифікував батьків Кеннета та Барбару Мартін та їхню доньку Барбі.

Універсал Ford, який, як вважається, належав родині, був виявлений 2024 року водолазом, який шукав його кілька років. Наступного року влада витягла частину автомобіля з річки.

Пошуки родини Мартін на той час були національною новиною та спонукали деяких до припущень про можливість нечесної гри, а за інформацію було запропоновано винагороду в розмірі 1000 доларів.

Експерти зробили ДНК останків та створили профіль, який порівняли з родичами родини Мартін, що дозволило провести ідентифікацію.

Однак причини та обставини смерті родини досі ніхто не знає.

Нагадаємо, у Франції поліція врятувала 9-річного хлопчика, який, за даними слідства, від 2024 року жив замкненим у фургоні свого батька.

