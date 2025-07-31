В автобусі раптово померла 20-річна дівчина: поліцію шокувало те, що було приклеєно до її тіла

Поліція розслідує загадкову смерть / © Pixabay

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У Бразилії в автобусі раптово померла 20-річна дівчина. На її тілі правоохоронці виявили 26 мобільних телефонів.

Про це пише mirror.co.uk

У Бразилії триває розслідування дивного випадку: дівчина померла з десятками iPhone, приклеєних до її тіла. 20-річна жінка померла після того, як їй стало зле в автобусі, який зупинився біля ресторану на головній дорозі в місті Гуарупуава в центральному регіоні Бразилії.

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Військова поліція країни повідомила, що жінку знайшли з 26 iPhone, приклеєними до її тіла. Їй надали допомогу в автобусі співробітники мобільної служби швидкої допомоги (SAMU), де вона притомною, але страждала від задишки.

Незабаром після цього у неї проявилися симптоми, характерні для післясудомного стану та дихальної недостатності. Потім її серце зупинилося, і вона перестала дихати.

Наркотиків у багажі дівчини не знайшли, проте виявили там алкоголь. Особа покійної невідома. Поліція розслідує трагедію.

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