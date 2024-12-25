В Азербайджані назвали російську систему ППО, з якої могли влучити у пасажирський літак над Грозним: фото

Оператор ЗРК міг помилково прийняти цивільний літак за дрон і вдарити по ньому ракетою.

Азербайджанські аналітики порівняли фотографії ушкоджень турецького безпілотника “Аксунгур”, збитого у серпні 2024 року російським зенітно-ракетним комплексом “Панцир-С1” в Іраку, та вхідні отвори у фюзеляжі пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, що розбився 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау.

Про це пише портал Azerbaijani Armed Forces.

Судячи з опублікованих фото, наслідки ураження ідентичні.

Турецький БПЛА "Аксунгур", збитий ЗРК "Панцир-С1" у серпні 2024 року в Іраку

Вхідні отвори у фюзеляжі азербайджанського літака, що розбився в Актау.

Аналітики відзначили, що у нових ракетах системи ППО “Панцир-С1”, яка працює проти дронів, немає головки самонаведення, а лише бойова частина, яка підривається на шляху прямування безпілотника, щоб поле уламків накрило його.

“Якщо система спрацювала по дронах, система (або оператор) могла помилково прийняти цивільний літак за дрон і вдарити по ньому ракетою. Оскільки ракета та її частини ураження не розраховані на великий цивільний літак, то в такому разі шкода буде відповідна – фюзеляж, гідравлічна система”, - йдеться в коментарі.

У дописі зазначають, що системи “Панцир-С1” були помічені на відео з Грозного, на який того ранку, коли стався інцидент з пасажирським літаком, відбувалася атака дронів.

Про те, що літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК, повідомив також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей”, - написав він.

Нагадаємо, пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", який летів до столиці Чечні та впав у Казахстані в середу, 25 грудня, мав пошкодження на крилі. Окрім того, у Мережі з'явилися кадри з хвостовою частиною літака, на якій видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.

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