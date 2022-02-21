В Азербайджані оголосили в розшук колишніх президентів Вірменії: в чому їх звинувачують

В Азербайджані оголосили в розшук колишніх президентів Вірменії: в чому їх звинувачують

Колишнім очільникам сусідньої держави пригадали їхню громадську діяльність у 1988 році в Нагірному Карабаху.

В Азербайджані військова прокуратура оголосила в розшук колишніх президентів Вірменії Роберта Кочаряна і Сержа Саргсяна. Їх звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в Нагірному Карабасі в часи розпаду Радянського Союзу.

Про це з посиланням на заяву начальника відділу спеціальних розслідувань військової прокуратури Азербайджану Еміля Тагієва повідомило в понеділок, 21 лютого, місцеве видання Haqqin.

Експрезидентів Вірменії Кочаряна та Саргсяна звинувачують в тому, що, починаючи з лютого 1988 року, вони проводили в Карабасі збори працівників вірменської національності в організаціях та установах та розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

"Оскільки вони пропагують, що Карабах належить вірменам і в ньому повинні жити тільки вірмени, а також закликають до виселення азербайджанців з цієї території, підпалу їх будинків, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу і оголошені в розшук", - заявив представник азербайджанської військової прокуратури.

Нагадаємо, що в “гарячій точці” часів Радянського Союзу, Нагірному Карабасі, 27 вересня 2020 року вкотре поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією.

Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент. В Азербайджані день перемоги у війні з Вірменією за Нагірний Карабах стало офіційним святом.

У листопаді 2011 року на вірменсько-азербайджанському кордоні знову відбулися бої.

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