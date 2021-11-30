В Азербайджані розбився військовий гелікоптер: понад 10 людей загинули, є поранені

Аварія сталася під час військових навчань.
Військовий вертоліт Державної прикордонної служби Азербайджану розбився вранці 30 листопада. Є загиблі.
Про це повідомляє "Sputnik Азербайджан", а також підтверджує тамтешня ДСНС.
Зазначається, що військовий вертоліт розбився під час навчальних польотів на полігоні Гарагейбат у Хизинському районі. У результаті аварії, за інформацією haqqin.az, 14 осіб загинули. Також є поранені.
Причини катастрофи поки не уточнюються. На місці перебуває керівництво прикордонної служби та Генпрокуратури.
Нагадаємо, у Камчатському краї Росії здійснив невдалу посадку приватний вертоліт "Sud-Aviation Gazelle", пілот якого здійснював обліт навколо тамтешніх вулканів.