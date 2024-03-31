В Азербайджані заявили про скупчення вірменських військ на кордоні: в Єревані відповіли

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджен шукає приводи для початку нової війни в регіоні. Зокрема, країна звинуватила Вірменію в "інтенсивному русі військ збройних сил" на кордоні.

Про це Пашинян сказав News.am.

Як стверджують в американському оборонному відомстві, Вірменія здійснює "інтенсивний рух військ збройних сил" на кордоні.

Своєю чергою Міністерство оборони Вірменії спростувало заяви азербайджанської сторони.

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"Поширене міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що нібито Збройні сили Республіки Вірменія здійснюють скупчення, активні пересування особового складу, бронетехніки, артилерії та інших вогневих засобів на різних напрямках прикордонної зони, не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Крім того, там додали, що будь-яка спроба військової провокації "буде рішуче припинена азербайджанською армією".

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану у прикордонному районі Тавуша, щоб "не допустити війни".

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