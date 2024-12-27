В Баку зажадали вибачень від Москви через катастрофу літака: в Кремлі прокоментували

У Кремлі бачили заяви з Азербайджану про те, що Росія має вибачитися за авіакатастрофу азербайджанського літака. Втім, як і раніше, не коментують цю ситуацію, поки не буде завершено розслідування причин аварії.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

"Безумовно, бачили, але ще раз повторюю, мені нема чого додати до того, що я вже сказав", - заявив речник "фюрера" відповідаючи на запитання, чи бачила Москва відповідну заяву азербайджанського депутата Расіма Мусабекова.

Також Пєсков наголосив, що наразі триває розслідування "цього авіаційного інциденту".

"До висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо себе вправі давати якісь оцінки і не робитимемо цього. У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів, є постраждалі.

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