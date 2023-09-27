В Башкирії спалахнула потужна пожежа на хімзаводі: в небо валить дим (фото, відео)

МНСники залучили сили по підвищеному рангу та проводять аналіз вмісту отруйних речовин у повітрі.
У російській Башкирії 27 вересня спалахнула велика пожежа на "Ішимбайському спеціалізованому хімічному заводі каталізаторів". Загорання виникло на складі із хімікатами.
Про це повідомляють російські засоби масової пропраганди.
Пожежа в башкирському Ішимбаї спалахнула вранці 27 вересня на складі з хімікатами спеціалізованого хімзаводу каталізаторів. Це найбільше в Росії підприємство з виробництва синтетичних цеолітів та адсорбентів. Воно випускає широкий спектр каталізаторів для гідрогенізаційних процесів отримання високоекологічних палив.
Місцеві видання інформують, що повідомлення про пожежу в Ішимбаї надійшло о 9:45. Повідомлялося про вогонь в окремому складському будинку розмірами 20х60 м. Усередині, ймовірно, є хімречовини.
Станом на 10:00 пожежу гасили 11 одиниць техніки та понад 35 надзвичайників.
У російському МНС залучили сили щодо підвищеного рангу. На місці працюють три пожежні стволи. Проводиться аналіз вмісту отруйних речовин у повітрі.
На місці пожежі видно полум’я та сильне задимлення. У Мережі з’явилися відео з хімзаводу.
До слова, в ніч проти 27 вересня пожежа спалахнула в Московській області в районі військового аеродрому "Чкаловський", що біля міста Щьолково.
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