В Бельгії виявили перший випадок зараження новим COVID-штамом

Інфікувалася людина, яка повернулася з-за кордону.
У Бельгії підтвердили один випадок захворювання новим COVID-штамом.
Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я Бельгії Франка Ванденбрюке повідомило видання Bloomberg.
Очільник міністерства заявив, що інфікувалася людина, що прибула з-за кордону. Вона не була вакцинована від COVID-19. Зазначається, що симптоми інфікування проявилися за 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину.
Своєю чергою, Reuters пише, що в Бельгії аналізують два зразки COVID-19, щоб встановити, чи є вони новим варіантом коронавірусу, який виявили в Південній Африці.
Слід зауважити, що наразі Бельгія - це єдина країна Європи, де підтвердили випадок зараження варіантом коронавірусу B. 1.1.529.
Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрему і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.