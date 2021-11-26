В Бельгії виявили перший випадок зараження новим COVID-штамом

Інфікувалася людина, яка повернулася з-за кордону.

У Бельгії підтвердили один випадок захворювання новим COVID-штамом.

Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я Бельгії Франка Ванденбрюке повідомило видання Bloomberg.

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Очільник міністерства заявив, що інфікувалася людина, що прибула з-за кордону. Вона не була вакцинована від COVID-19. Зазначається, що симптоми інфікування проявилися за 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину.

Своєю чергою, Reuters пише, що в Бельгії аналізують два зразки COVID-19, щоб встановити, чи є вони новим варіантом коронавірусу, який виявили в Південній Африці.

Слід зауважити, що наразі Бельгія - це єдина країна Європи, де підтвердили випадок зараження варіантом коронавірусу B. 1.1.529.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрему і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

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