В Бельгії знайшли реліквію зі стародавнього римського міста Помпеї

На мармуровій дошці зображені рельєфи, що зображують землетрус, що стався в Помпеях 62 року до нашої ери.

В Бельгії будинок місцевої сім'ї упродовж 50 років прикрашала безцінна реліквія зі стародавнього римського міста Помпеї, зруйнованого внаслідок виверження Везувію.

Про це пише видання RFI.

Як зазначається, відкриття зробили мистецтвознавці, яких сім’я запросила на оцінку будинку перед продажем. Керівник виставок та археолог Барт де Марсен ідентифікував об’єкт та заявив, що цей предмет - з міста Помпеїв, який був викрадений у 1970-х роках.

“На мармуровій дошці зображені рельєфи, що зображують землетрус, що стався в Помпеях 62 року до нашої ери, при цьому частина стін знаходиться в процесі руйнування. У Помпеях збереглося лише два речові докази землетрусу. Це дуже важливі об'єкти для історії міста”, – наголосив Барт де Марсен.

Сам же власник будинку розповів, що купив барельєф у вуличного торговця в Італії у 1975 році. Тепер же знахідку повернуть до Італії, де встановлять його у музеї.

Нагадаємо, що чоловік 15 років використовував одні й ті ж номери у лотереї та зірвав джекпот.