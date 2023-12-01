Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку через їжу

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
531
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку через їжу

Будівля рейхстагу в Берліні / фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Конфлікт почався під час роздачі вечері.

В Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку. Це сталося через конфлікт у черзі за їжею.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, конфлікт стався на території колишнього аеропорту Тегель на заході Берліна. Там облаштований центр для біженців, де мешкають близько 5000 мігрантів. 

У ніч на понеділок там сталася бійка за участю близько 100 чоловіків, переважно турецькими курдами та сирійцями. Конфлікт почався під час роздачі вечері.

“Вночі ситуація загострилася і переросла в побоїще в залі, де розміщені тимчасові ліжка. Постраждали троє чоловіків 18, 22 та 36 років. На місце прибули до 100 поліцейських. Окремі сутички тривали до вівторка. На місці продовжують чергувати правоохоронці”, - пише BILD.

В Берліні в черзі за їжею сталася масова бійка мігрантів

В Берліні в черзі за їжею сталася масова бійка мігрантів

Нагадаємо, що у Мадриді посеред жвавої траси впав вертоліт.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
531
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація