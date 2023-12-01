В Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку через їжу

Конфлікт почався під час роздачі вечері.

В Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку. Це сталося через конфлікт у черзі за їжею.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, конфлікт стався на території колишнього аеропорту Тегель на заході Берліна. Там облаштований центр для біженців, де мешкають близько 5000 мігрантів.

У ніч на понеділок там сталася бійка за участю близько 100 чоловіків, переважно турецькими курдами та сирійцями. Конфлікт почався під час роздачі вечері.

“Вночі ситуація загострилася і переросла в побоїще в залі, де розміщені тимчасові ліжка. Постраждали троє чоловіків 18, 22 та 36 років. На місце прибули до 100 поліцейських. Окремі сутички тривали до вівторка. На місці продовжують чергувати правоохоронці”, - пише BILD.

В Берліні в черзі за їжею сталася масова бійка мігрантів

Нагадаємо, що у Мадриді посеред жвавої траси впав вертоліт.

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