В Берліні загорівся табір для біженців (фото масштабної пожежі)

У столиці Німеччини на місці колишнього аеропорту Тегель, де облаштували табір для біженців, спалахнула пожежа. За попередніми даними, горять три величезні намети (кожен на кілька сотень людей). Хмару диму над місцем було видно за кілометри.

Про це повідомляє RBB24.

Берлінська пожежна бригада була спрямована на масштабну операцію до місця розміщення біженців в аеропорту Тегель. Пожежна служба повідомила, що 100 екстрених служб вже в дорозі.

За інформацією речника пожежної служби, є ймовірність, що декілька людей постраждали. Водночас за попередніми даними Державного управління у справах біженців (LAF), про жертви наразі не повідомляється.

Фото: Bild: dpa/Gollnow

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь спочатку спалахнув у наметі площею 1000 квадратних метрів вдень 12 березня. Але більшість мешканців змогли швидко його покинути. Пізніше стало відомо, що один із наметів уже завалився.

Фото: Bild: dpa/Gollnow

Як повідомляють у Мережі, можливою причиною пожежі могло стати паління в одному з наметів.

Зазначається, що після закриття аеропорту Тегель ділянка на північному заході столиці служила для розміщення біженців. Центр прибуття мігрантів, які шукають захисту, — чи не один із найбільших у країні. За даними Державного управління у справах біженців (LAF), тут є 40 наметів, у яких проживає близько 4500 осіб.

Нагадаємо, раніше під Києвом спалахнула масштабна пожежа. У соцмережах публікують відео стіни з чорного диму, який піднімається у небо.

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