В Білому домі думають над військовою допомогою Україні з бюджету армії США, поки Конгрес гальмує

Джерела видання вказують, що остаточного рішення ще не ухвалено.

В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють залучення близько 200 млн доларів із фінансування американської армії, щоб надати негайну допомогу Україні.

Про це пише Bloomberg.

Фінансування може бути використано для оплати критично важливої для ЗСУ зброї, боєприпасів та іншої техніки.

Зараз Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних завоювань, йдеться у матеріалі.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України", - пише Bloomberg.

У Білому домі зосередилися на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. У Байдена впевнені, що, якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.

Нагадаємо, що Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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