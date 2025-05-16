В Білому домі прокоментували чутки про розлучення Дональда та Меланії Трамп

Дональд та Меланія Трамп / © Associated Press

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Білий дім різко відреагував на заяви біографа Майкла Вольфа про те, що Дональд і Меланія Трамп нібито «розлучені». Там зазначили, що така інформація є «відвертою брехнею та вигадками».

Про це повідомив Newsweek.

«Вони явно жодним чином не перебувають у шлюбі, як ми його визначаємо. І я думаю, що, можливо, можна точніше сказати, що вони живуть окремим життям. Вони розлучені. Президент Сполучених Штатів і перша леді розлучені», — заявив автор низки критичних книг про Трампа Вольф.

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Офіційний представник Білого дому Стівен Чунг у коментарі для The Independent назвав Вольфа «байдужим ідіотом», якого «широко дискредитували через його відверту брехню та вигадки».

«Він ідіот найвищого ґатунку, а його мозок, порушений синдромом Трампа, змусив його вести жалюгідне існування, позбавлене реальності», — заявив Ченг.

Нагадаємо, Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах.