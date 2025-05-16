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В Білому домі прокоментували чутки про розлучення Дональда та Меланії Трамп
Скандальні заяви про розлучення Трампів викликали жорстку реакцію Білого дому.
Білий дім різко відреагував на заяви біографа Майкла Вольфа про те, що Дональд і Меланія Трамп нібито «розлучені». Там зазначили, що така інформація є «відвертою брехнею та вигадками».
Про це повідомив Newsweek.
«Вони явно жодним чином не перебувають у шлюбі, як ми його визначаємо. І я думаю, що, можливо, можна точніше сказати, що вони живуть окремим життям. Вони розлучені. Президент Сполучених Штатів і перша леді розлучені», — заявив автор низки критичних книг про Трампа Вольф.
Офіційний представник Білого дому Стівен Чунг у коментарі для The Independent назвав Вольфа «байдужим ідіотом», якого «широко дискредитували через його відверту брехню та вигадки».
«Він ідіот найвищого ґатунку, а його мозок, порушений синдромом Трампа, змусив його вести жалюгідне існування, позбавлене реальності», — заявив Ченг.
Нагадаємо, Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах.