ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1547
Час на прочитання
1 хв

В Білому домі прокоментували чутки про розлучення Дональда та Меланії Трамп

Скандальні заяви про розлучення Трампів викликали жорстку реакцію Білого дому.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дональд та Меланія Трамп

Дональд та Меланія Трамп / © Associated Press

Білий дім різко відреагував на заяви біографа Майкла Вольфа про те, що Дональд і Меланія Трамп нібито «розлучені». Там зазначили, що така інформація є «відвертою брехнею та вигадками».

Про це повідомив Newsweek.

«Вони явно жодним чином не перебувають у шлюбі, як ми його визначаємо. І я думаю, що, можливо, можна точніше сказати, що вони живуть окремим життям. Вони розлучені. Президент Сполучених Штатів і перша леді розлучені», — заявив автор низки критичних книг про Трампа Вольф.

Офіційний представник Білого дому Стівен Чунг у коментарі для The Independent назвав Вольфа «байдужим ідіотом», якого «широко дискредитували через його відверту брехню та вигадки».

«Він ідіот найвищого ґатунку, а його мозок, порушений синдромом Трампа, змусив його вести жалюгідне існування, позбавлене реальності», — заявив Ченг.

Нагадаємо, Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie