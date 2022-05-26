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В Білорусі "Іскандери" перемістили ближче до кордону України, ймовірно, для завдання ракетних ударів по західних областях

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В Білорусі "Іскандери" перемістили ближче до кордону України, ймовірно, для завдання ракетних ударів по західних областях

Фото: InformNapalm

Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по території Україні. Так, ворог перемістив пускові ракетні установки "Іскандер" ближче до кордону України - до району Лунінець Брестської області, що за 50 км від України.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, переміщення "Іскандерів" може означати збільшення ракетних ударів по заходу України.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Здійснено переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет "Ісканде" до району Лунінець Брестської області. Не виключається їхнє залучення до ураження військових об’єктів та інфраструктури в західному регіоні нашої країни", – повідомив Олексій Громов.

Він також заявив, що від 19 до 26 травня ворог завдав 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар по об’єктах в різних містах України.

Нагадаємо, Білорусь передасть Росії зброю та військову техніку для війни проти України. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагатиметься не вступити у війну Росії проти України.

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