В Білорусі "Іскандери" перемістили ближче до кордону України, ймовірно, для завдання ракетних ударів по західних областях

В Білорусі "Іскандери" перемістили ближче до кордону України, ймовірно, для завдання ракетних ударів по західних областях

Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по території Україні. Так, ворог перемістив пускові ракетні установки "Іскандер" ближче до кордону України - до району Лунінець Брестської області, що за 50 км від України.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, переміщення "Іскандерів" може означати збільшення ракетних ударів по заходу України.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Також читайте Збільшилася кількість поранених та загиблих: очільник ОДА розповів подробиці обстрілу РФ по центру Харкова

"Здійснено переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет "Ісканде" до району Лунінець Брестської області. Не виключається їхнє залучення до ураження військових об’єктів та інфраструктури в західному регіоні нашої країни", – повідомив Олексій Громов.

Він також заявив, що від 19 до 26 травня ворог завдав 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар по об’єктах в різних містах України.

Нагадаємо, Білорусь передасть Росії зброю та військову техніку для війни проти України. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагатиметься не вступити у війну Росії проти України.

Жданов: Україна може обстрілювати Білорусь через її допомогу Росії у війні

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.