В Білорусі оголосили "раптову перевірку" боєготовності на кордоні з Україною

На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного займання визначених районів.
У Білорусі 21 червня розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності з'єднань та частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням. Перевірка відбуватиметься у Гомельській та Брестській областях, що межують з Україною.
Про це заявили в Міноборони Білорусі.
"Сьогодні почалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин Збройних Сил до виконання завдань за призначенням", – йдеться в повідомленні відомства.
Там вказали, що до перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, військово-повітряних сил та військ ППО.
"На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного займання визначених районів, їхньої інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування", – заявили в білоруському Міноборони.
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Надалі воєнні частини та підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання.
Відповідна перевірка проводитиметься на полігонах та ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях. У білоруському оборонному відомстві попередили, що в цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування.
До слова, в кінці травня перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що Гомельська область готова до переходу "на воєнний час".
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