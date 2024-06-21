В Білорусі оголосили "раптову перевірку" боєготовності на кордоні з Україною

На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного займання визначених районів.

У Білорусі 21 червня розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності з'єднань та частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням. Перевірка відбуватиметься у Гомельській та Брестській областях, що межують з Україною.

Про це заявили в Міноборони Білорусі.

"Сьогодні почалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин Збройних Сил до виконання завдань за призначенням", – йдеться в повідомленні відомства.

Там вказали, що до перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, військово-повітряних сил та військ ППО.

"На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного займання визначених районів, їхньої інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування", – заявили в білоруському Міноборони.

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Надалі воєнні частини та підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання.

Відповідна перевірка проводитиметься на полігонах та ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях. У білоруському оборонному відомстві попередили, що в цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування.

До слова, в кінці травня перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що Гомельська область готова до переходу "на воєнний час".

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