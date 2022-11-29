Лукашенко буде наступним? Що відомо про загадкову смерть соратника білоруського диктатора

У Білорусі 29 листопада був похований міністр закордонних справ Володимир Макей. Раптова смерть 64-річного глави МЗС, якого вважали чи не найвпливовішим політиком після самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, стала несподіванкою для всіх. Офіційною причиною смерті назвали інфаркт, проте низка експертів висунули версії про отруєння.

Макей працював на високих постах у білоруській владі понад 20 років. Він був помічником Лукашенка, потім керівником його адміністрації, а з 2012 року очолював МЗС.

Макея вважали "прозахідним", оскільки йому вдалося зберегти і підтримувати контакти з європейськими політиками, які відмовлялися говорити особисто з Лукашенком. Очільник зовнішньополітичного відомства заявляв, що його країна хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією. Також він запевняв, що з території його країни не буде завдано ядерного удару по території України.

У мережу потрапили фото і відео з поховання Макея. Лукашенко пішки прийшов з адміністрації президента Білорусі до мінського Дому офіцерів, щоб попрощатися зі своїм давнім соратником. Білоруський диктатор виглядав засмученим.

Лукашенко втратив "вірного пса"

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів на каналі "Freeдом", що Лукашенко втратив "друга, вірного пса", людину, "яка виводила його на Захід і відбілювала всі злочини". Знайти заміну Макею Лукашенкові буде надзвичайно складно.

"Замінити Макея насправді ніким, бо це не про посаду, це про людину. А коли ти тиран, диктатор, оточений товстими стінами, нікому не довіряєш, то кожна така людина, їх дуже мало, яка тобі лояльна, вони дуже цінні", — сказав Вячорка.

Тим не менш, соратник Тихановської називає конспірологічною версію про те, що смерть Макея нібито була сигналом від Путіна Лукашенкові, щоб останній швидше наважився вступити у війну проти України та не вів кулуарних перемовин із Заходом.

"Це така конспірологічна версія, яка насправді лише посилює образ Лукашенка, який захищається від Кремля. Це не так. Вони грають у парі за одну команду з Путіним. І друге, це посилює також образ Кремля, якому не сподобався Макей. Але питання навіщо це, коли мають набагато більше важелів впливу на Лукашенка і через інших людей, і через КДБшників, і особисте оточення", — зазначив Вячорка.

Міністра могли вбити?

Російський опозиціонер Марк Фейгін вказав на дивні обставини смерті Володимира Макея - "це як на війні померти від нежитю".

"Ймовірно, він був певним комунікатором, який справді озвучував цікавий сценарій для Лукашенка під умовами Заходу щодо неучасті в операції з півночі щодо України. Чи могло таке бути? Я цього не виключаю. Чи це означає, що Москва була зацікавлена ​​в усуненні такої довіреної особи Лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічому не здивуємося", – сказав він.

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Фейгін не виключив, що Макей міг стати російською мішенню та бути отруєним хімічними речовинами, що є фірмовим стилем РФ. Проте істину мають встановити за допомогою розтину та експертизи.

"Якщо він справді був отруєний чи опромінений, напевно, білоруська сторона має про це знати. Чи повідомить вона про це нам – наступне питання. Але для самого Лукашенка це може бути сигналом: "Дивися, друже. У нас тут деякі люди довго не живуть". Допустити таке я можу", – зазначив опозиціонер.

Військовий експерт Олег Жданов теж припускає, що смерть Макея не була випадковою:

"Його смерть пов'язують з діяльністю російських спецслужб, щоб ліквідувати єдиний канал зв'язку Лукашенка із Заходом. Вони зрозуміли, що у Лукашенка є ще якась нитка з Заходом, острівець надії – вирішити питання неучасті Білорусі у війні з Україною. Тепер вони його ліквідували", – підсумував Жданов.

Російський опозиціонер Леонід Невзлін з посиланням на "джерела у спецслужбах" стверджує, що смерть Макея була неприродною.

"Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ, кажуть джерела, близькі до російських спецслужб. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності", - заявив Невзлін.

Лукашенко - наступний?

Аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI) дійшли висновку, що Росія планує ліквідувати Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над армією Білорусі та скористатися нею у війні з Україною. Зазначається, що Кремль нібито вже ухвалив відповідне рішення.

За інформацією RLI, російські спецслужби розглядають сценарій, згідно з яким Лукашенка вб'ють під час операції, в результаті чого його обов'язки будуть покладені на повністю лояльного до Росії генсека ОДКБ Станіслава Зася.

Згідно з російським планом, Зась начебто оголосить про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, "для запобігання військовій загрозі, яка постає над Білоруссю з боку України та Польщі".

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що білоруський диктатор може загинути під час "випадкової" ДТП, як колись перший секретар ЦК Компартії Білорусі Петро Машеров.

Російський опозиціонер Леонід Невзлін розповів, що Лукашенко після раптової смерті Макея змінив охорону та прислугу.

Як смерть Макея може вплинути на війну в Україні

Після смерті Володимира Макея Росія посилить тиск на Олександра Лукашенка, вимагаючи відправити білоруські війська до України.

Такий прогноз озвучив радник міністра внутрішніх справ України, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Думаю, що смерть Макея буде використана росіянами, щоб максимально натиснути на Лукашенка, щоб він відправив війська на територію України. Він повинен бути переляканим з цього приводу, повинен боятися і не розуміти, що відбувається", - наголосив Денисенко.

На його думку, найсильніший тиск на білоруського диктатора Кремль буде чинити у найближчі кілька тижнів, поки Лукашенко розгублений.

Водночас, експерт не вірить, що Росія наважиться ліквідувати самого Лукашенка.

"Ми повинні розуміти, що зараз прибрати Лукашенка - це опинитися в ситуації абсолютної невизначеності. Якщо прибрати людину такого рівня в такій країні як Білорусь, поставивши свого на 100% проросійського в.о. президента, можна наразитися на дуже серйозні наслідки. Знімати Лукашенка треба тільки для одного - щоб білоруська армія пішла на Україну всіма своїми потугами. Білоруський народ навряд чи до цього готовий. Тому йти на такий крок для росіян дуже ризиковано - це гра ва-банк. Чи готові вони до такої гри? Я дуже сумніваюся", - зазначив Денисенко.

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