В Білорусі помітили ще один ешелон із танками і вантажівками для російських вояків в Україні

Білорусь передає росії розконсервовану техніку. В напрямку України прямують ще 19 платформ, завантажених танками та "УРАЛами".

Білорусь продовжує постачати техніку Росії. Черговий ешелон з УРАЛами помітили на шляху до Луганська.

Про це повідомляє білоруський моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Зокрема, 11 жовтня група з 19-ти завантажених платформ із розконсервованою військовою технікою Білорусі вирушила із залізничної станції "Старі дороги" (Мінська обл.) на станцію "Міллерове" (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Луганська. Прибути до українського окупованого Луганська ешелон має приблизно 19 жовтня.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що саме в місті Старі дороги розташована 288-ма база резерву автомобільної техніки, де, ймовірно, і були зняті зі зберігання щонайменше 28 вантажівок "Урал", які помітили на шляху до України. На ешелоні також вдалося розгледіти не менше 8 танків Т-72А.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь заходилася ремонтувати техніку російських окупантів, яка постраждала від українських захисників.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу. Українські офіційні особи та експерти кажуть, що білоруси опинилися в заручниках у двох диктаторів — Лукашенка й Путіна.

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