В Білорусі прапор і гасло опозиції прирівнюють до нацизму Гітлера

Місцеве КГБ зазначає, що такий символ «використовувався карателями і поліцаями»

КДБ Білорусі збирається затвердити постанову, яка назве біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції - екстремістським. А гасло "Живе Білорусь" - аналог нашого "Слава Україні" - хочуть прирівняти до нацистського привітання Хайль Гітлер.

Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на телеграм-канал державного Білоруського союзу журналістів (БСЖ).

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Як пише БСЖ, в документі зазначається, що такий символ «використовувався карателями і поліцаями», а гасло назване «колабораціоністським привітанням і бойовим кличем» і ставиться в один ряд із «нацистським партійним привітанням «Хайль Гітлер».

Тим часом Рада ЄС вирішила запровадити проти диктаторського режиму Лукашенка секторальні санкції. Лідери Євросоюзу тепер мають офіційно схвалити їх на саміті та затвердити за кілька днів. Санкції стосуватимуться калійного, нафтового та банківського секторів Білорусі.

Крім того міністри закордонних справ ЄС вирішили заморозити активи та заборонити в’їзд до ЄС для 78 білорусів та 8 компаній. У списку бізнесмени, а також члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та військове командування.

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