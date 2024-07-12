В Білорусі зафіксували російський "Шахед" та підняли у повітря авіацію: що відомо

Зайшов туди він з Чернігівської області, з району селища Лоїв та взяв курс на північний захід.

Російські окупанти ввечері 11 липня вчергове атакували Україну ударними дронами Shahed-131/136. Проте не всі із них летіли у бік нашої держави, один дрон “заблукав” в Білорусі, через що союзник РФ підіймав у повітря авіацію.

Про це повідомляє телеграм-канал “Білорускі Гаюн”.

Як зазначається, під час російської атаки один з ударних безпілотників щонайменше годину “блукав” у повітряному просторі Білорусі. Зайшов туди він з Чернігівської області, з району селища Лоїв та взяв курс на північний захід.

Цікаво й те, що в момент, коли вперше надійшла інформація про захід безпілотника у повітряний простір, там перебував вже гелікоптер Мі-24 ВПС РБ. Він вилетів у Гомельський район з аеродрому Мачулищі близько 19:00. Перед цим також у повітря були підняті винищувачі з Барановичів - близько 18:30.

Вважається, що ППО Білорусі зафіксувала заліт безпілотника задовго до того, як інформація про це почала поширюватись в соцмережах.

”Не виключено, що війська Білорусі були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі на випадок непланової поведінки одного з шахедів”, - додає Telegram-канал.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області ввечері та вночі лунали потужні вибухи.

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