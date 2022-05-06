В Білорусі засудили до 6 років колонії дівчину опозиціонера Протасевича

В Білорусі засудили до 6 років колонії дівчину опозиціонера Протасевича

Дівчину опозиціонера Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу, засудили в Білорусі до 6 років колонії.

Загалом Софії Сапезі висунули звинувачення за сімома статтями Кримінального кодексу: "розпалювання суспільної ворожнечі", "незаконні дії щодо інформації про особисте життя" тощо.

Про це інформує канал "Еврорадио" в Telegram.

"6 років колонії. Такий вирок сьогодні в Білорусі винесли Софії Сапезі ", - йдеться у повідомленні.

Сапега написала прохання про помилування.

Нагадаємо:

У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.

Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

У Мінську їй висунули звинувачення – у розпалюванні ненависті. За даними слідства, Сапега вела телеграм-канал, який оприлюднював особисті дані білоруських силовиків.

Росіянка Софія Сапега, написала прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка.