В Білорусі затримали директора магазину, який не продав військовим РФ запчастини і назвав їх окупантами

В білоруському місті Барановичі директор магазину автозапчастин, відмовився продавати товар російським військовим. За це його затримали.

Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало" з посиланням на Телеграм-канал, близький до силовиків.

"За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами", - йдеться у повідомленні.

За це підприємця затримали, після чого його звинуватили в участі "у спробах захоплення влади 2020 року" та перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.

Проти чоловіка прокуратура порушила кримінальну справу.

Загроза наступу Білорусі на Україну

За даними Генштабу, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України. Зокрема, територія республіки стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Українська армія звернулася до білорусів із закликом не виконувати злочинні накази Лукашенка. ЗСУ наголосили, що в разі відкритого вступу ЗС РБ у війну вони дадуть потужну відповідь на цей крок. Українські військові запевнили, що Україна ніколи не загрожувала і сьогодні не загрожує Білорусі.

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