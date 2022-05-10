У Білорусі заявили, що розгортають ССО через "створене ЗСУ угруповання у 20 тисяч" на півдні

У Білорусі заявили, що розгортають ССО через "створене ЗСУ угруповання у 20 тисяч" на півдні

У Білорусі заявили, що створення 20-тисячного угруповання українських військ потребує реакції. Тож Мінськ у межах перевірки розгортає на півдні підрозділи сил спецоперацій.

Окрім того, в Білорусі заявили, що НАТО продовжує нарощувати військову присутність біля кордонів республіки.

Таку заяву зробив начальник генерального штабу збройних сил – перший заступник міністра оборони БілорусіВіктор Гулевич.

"Створене Збройними силами України угруповання на південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 тис. людей також вимагає від нас реакції", – сказав Гулевич.

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Він наголосив, що НАТО продовжує нарощувати військову присутність біля кордонів Білорусі.

"Створене угруповання за останні шість місяців зросло більш ніж удвічі як у кількісному, так і якісному відношенні", – наголошується в заяві.

Голова білоруського генштабу також заявив, що поява в акваторії Середземного та Балтійського морів угруповання, що несе крилаті ракети морського та повітряного базування, збільшення авіаційного угруповання в Польщі та країнах Балтії нібито свідчать "про загрозу для Республіки Білорусь, що наростає".

"З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", – наголосив глава генштабу.

Він також повідомив, що в межах другого етапу перевірки сил негайного реагування на західний та північно-західний операційні напрямки висунуто батальйонно-тактичні групи. Для їхнього посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть бойове функціонування.

Згідно з повідомленням, у межах перевірки територіальної оборони у травні Білорусь проведе формування територіальних військ у двох районах на півдні та заході країни.

"З 10 травня 2022 року виконавчими комітетами Брестської та Гродненської областей здійснюється формування територіальних військ Кобринського та Лідського районів відповідно", – йдеться у повідомленні.

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Із запасу на військові збори планується призвати близько 430 осіб. Після закінчення формування військових частин територіальних військ призваний особовий склад розпочне виконання завдань з охорони та оборони важливих об'єктів.

"Проведені заходи спрямовані на підвищення здатності місцевих органів управління щодо формування територіальних військ та готовності органів управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ до виконання завдань із призначення", – повідомили в Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси – не агресори, але підтримуватимуть Росію.

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