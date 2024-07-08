В Білорусі знову намагаються залякати Україну ядерною зброєю: що відомо

Там заявляють, що чисельність НАТО на кордоні з Білоруссю начебто стрімко зростає.

В Білорусі почали лякати Захід та Україну ядерною зброєю. Там заявляють, що в регіоні зростає “напруженість” через “угруповання НАТО на кордоні”.

Про це сказали в Міноборони Білорусі.

Там заявляють, що чисельність НАТО на кордоні з Білоруссю начебто стрімко зростає. І це “призводить до напруженості в регіоні”.

“Наша країна вживає всіх можливих заходів для запобігання ескалації. Однак, якщо хтось перетне наші кордони, реакція буде жорсткою. Основним фактором запобігання війні на нашій землі є Збройні Сили. Влада постійно зміцнює їх потенціал у кількох напрямках: постачання сучасного озброєння та техніки, формування територіальних військ та загонів ополчення. Основним стримуючим фактором є ядерна зброя”, - сказали в Міноборони.

Нагадаємо, що Білорусь продовжує поширювати наративи, в яких зображує Україну як загрозу.

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