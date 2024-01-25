У Британії гвардійці порушили статут та привітали п’ятирічного хлопчика (відео)

У Британії гвардійці порушили статут, щоб віддати честь п’ятирічному хлопчикові.

Про це пише BILD російською.

Вартові королівської резиденції в центрі Лондона, які відомі своєю залізною дисципліною, днями відійшли від протоколу та привітали п’ятирічного хлопчика Френка. Дитина була одягнена в парадну форму.

“Доброго вечора, юначе. Як ваші справи сьогодні? Ви маєте дивовижний вигляд”, – сказав один із військових.

Що цікаво, гвардійському полку суворо заборонено спілкуватися з публікою – за це вони можуть отримати штраф у 200 фунтів стерлінгів. Проте цей випадок став настільки показовим, що хлопчик став зіркою соцмереж.

В Британії гвардійці порушили статут та привітали п’ятирічного хлопчика

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Британії та Франції схему для озброєння Києва ракетами.

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