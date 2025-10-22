В Британії викрали три тисячі пляшок закарпатського вина

Пограбування фури / © Віталій Глагола

У Лондоні сталося зухвале пограбування — невідомі розібрали вантажівку, яка перевозила партію закарпатського вина Chateau Chizay. Інцидент стався на стоянці після проходження митного контролю у Великій Британії.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За інформацією імпортера Uawines UK, злодії викрали близько трьох тисяч пляшок українського вина. З вантажівки зникли ігристі Carpathian Sekt, рожеве Pinot Noir та преміальний Late Harvest — вино, що здобуває міжнародні нагороди й представляє Україну на світових виставках.

«Уціліла лише одна палета у глибині фури — злодії поспішали», — йдеться в повідомленні.

Компанія саме готувалася до зимового сезону: напої планували постачати до ресторанів і на святкові події, де мали презентувати українську продукцію.

«Тепер сезон зірваний, контракти зірвані, а британська поліція навіть не почала розслідування. Компанія звернулася до страховиків», — додав журналіст.

