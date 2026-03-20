В Британії зафіксовано «безпрецедентний» спалах менінгіту: вже є смертельні випадки

Спалах менінгіту у Британії охопив десятки людей і призвів до смертей. Епіцентром інфекції, за попередніми даними, став нічний клуб.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Бактерії менінгіту / © DepositPhotos

У Великій Британії розслідують спалах бактеріального менінгіту, який охопив щонайменше 27 людей. Ймовірним епіцентром інфекції став нічний клуб у Кентербері, де зафіксували низку випадків серед відвідувачів.

Про це повідомило видання Science Alert.

За даними органів охорони здоров’я, станом на зараз підтверджено 15 випадків захворювання, ще низка — на етапі перевірки. Також повідомляється про дві смерті. Перший випадок зафіксували 13 березня, після чого кількість інфікованих різко зросла протягом кількох днів.

Йдеться про бактеріальний менінгіт — небезпечну інфекцію, яка викликає запалення оболонок головного та спинного мозку і може призводити до сепсису. Початкові симптоми включають головний біль, підвищену температуру, сонливість і скутість шиї, однак їх складно швидко розпізнати через схожість з іншими хворобами. У деяких випадках з’являється висип, а перебіг може бути стрімким.

Експерти зазначають, що хвороба передається не так легко, як грип чи COVID-19, але ризик зростає за тривалого тісного контакту — зокрема під час поцілунків або спільного використання напоїв чи вейпів.

Щонайменше дев’ять випадків пов’язані зі штамом менінгококової інфекції групи B (MenB), яка є найпоширенішою у країні.

«Зазвичай його поширюють люди, які мають бактерії в задній частині горла або носа, але не мають жодних симптомів», — йдеться в статті.

Більшість інфікованих — студенти Кентського університету. Випадки також зафіксували у школах регіону Кент і в одному з навчальних закладів Лондона. Фахівці припускають, що спалах має ознаки «суперпоширення», з подальшим передаванням у студентських гуртожитках.

«UKHSA отримала сповіщення про перший випадок 13 березня та почала відстежувати контакти. Франція повідомила британську владу 14 березня про випадок особи, яка перебувала в університеті та була госпіталізована у Франції», — зазначається в матеріалі.

Уряд Великої Британії назвав ситуацію безпрецедентною через швидкість поширення інфекції за короткий час. Медики вже розгорнули додаткові клініки в Кентербері для надання антибіотиків контактним особам та проводять активне відстеження контактів.

Прем’єр-міністр країни закликав усіх, хто відвідував клуб у дні спалаху, звернутися до лікарів для профілактичного лікування. Водночас для широкої громадськості ризик зараження оцінюють як низький.

Кентський університет також розпочав кампанію вакцинації, плануючи щепити близько 5 тисяч студентів. Медики наголошують, що бактеріальний менінгіт потребує лікування в умовах стаціонару.

Нагадаємо, кліматичні зміни вже впливають на поширення небезпечних хвороб. Дослідження показало, як шторми і тепло формують умови для спалахів денге.

