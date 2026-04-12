ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
604
Час на прочитання
2 хв

В Британії позбавили громадянства поліцейського через його любов до Росії (фото)

У Британії вперше позбавили громадянства уродженця країни через підозри у зв’язках із Росією.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Британський екс-поліцейський залишився без громадянства через переїзд до РФ / © pixabay.com

У Великій Британії вперше позбавили громадянства уродженця країни через підозри у зв’язках із Росією. Йдеться про 45-річного колишнього поліцейського Марка Буллена, який нині проживає в РФ.

Про це пише The Sun.

Рішення ухвалила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, посилаючись на міркування національної безпеки. У листі до Буллена зазначається, що позбавлення громадянства «відповідає суспільним інтересам», однак деталі доказової бази не розголошуються.

Це перший подібний випадок щодо людини, народженої у Великій Британії. Раніше громадянства позбавляли лише двох осіб, пов’язаних із Росією, але вони не були британцями за народженням.

Сам Буллен, який живе в Росії вже понад 10 років, назвав рішення несправедливим і заявив про відсутність належної правової процедури. За його словами, якщо є докази провини, справа має розглядатися в суді.

Що відомо про Буллена — поліцейського з Британії

Відомо, що Буллен працював у поліції графства Гартфордшир близько 11 років. У цей період він активно співпрацював із російськими колегами, організовував візити та неодноразово їздив до Росії, зокрема брав участь у професійних обмінах.

2022 року він отримав російське громадянство, назвавши це «давньою мрією». За його словами, інтерес до Росії виник ще в юності — він уперше відвідав країну у 18 років і самостійно вивчив російську мову.

Після звільнення з поліції 2014-го Буллен переїхав до Росії, де нині працює у футбольному клубі «Зеніт» (Санкт-Петербург). Він одружений із росіянкою та має чотирьох дітей.

Попри переїзд, чоловік періодично відвідував Велику Британію. Під час однієї з поїздок 2024 року його затримали в аеропорту Лутон співробітники антитерористичного підрозділу. Його допитували кілька годин у межах закону про протидію тероризму та загрозам національній безпеці, а також вилучили електронні пристрої для перевірки.

Раніше, ще під час служби в поліції, Буллен уже привертав увагу спецслужб через свої зв’язки з Росією. Зокрема, 2013 року його допитували співробітники спеціального підрозділу, цікавлячись його контактами та поїздками.

У британському МВС наголошують, що позбавлення громадянства є винятковим заходом і застосовується лише у випадках, пов’язаних із тероризмом, діяльністю в інтересах ворожих держав або тяжкою організованою злочинністю.

Нагадаємо, хореограф Амадор Лопес перед початком повномасштабної війни отримав громадянство України, а його затримали працівники ТЦК в Чернігові.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie