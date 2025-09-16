В Будапешті заявили про особливе ставлення США до Угорщини: як це вплине на імпорт нафти з РФ

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока / © 1tv.ge

Угорщина заявляє, що Вашингтон ставиться з більшим розумінням до її імпорту російського газу та нафти, ніж Брюссель. Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Будапешт підтримує «прямий контакт» зі США з цього питання.

Про це пише Euractiv.

Позиція Угорщини та Словаччини

Угорщина та Словаччина користуються винятком із санкцій Євросоюзу та продовжують імпортувати російську сиру нафту через трубопровід, побудований ще за радянських часів. При цьому США з одного боку закликають Європу повністю припинити імпорт російських енергоресурсів, а з іншого — займають позицію щодо енергетичної політики Угорщини та Словаччини, яка відрізняється від позиції ЄС.

За словами Боки, Вашингтон визнає «особливе становище» цих країн, які не мають виходу до моря. На відміну від Європейського Союзу, США, як стверджує міністр, виявляють більше розуміння до їхньої залежності.

Прямі контакти з Вашингтоном

Янош Бока також наголосив, що Будапешт підтримує «прямий контакт» з Вашингтоном щодо цього питання, а не «через пресу». Це, на його думку, є ще одним підтвердженням «більшого розуміння», яке американці виявляють порівняно з їхніми європейськими партнерами.

У червні Єврокомісія висунула пропозицію повністю відмовитись від імпорту російського природного газу до кінця 2027 року. Це могло б остаточно закрити лазівку в санкціях, яку використовують Будапешт і Братислава.

Нагадаємо, Угорщина щоразу виступає проти ініціатив ЄС щодо України: не дає виділяти їй кошти та блокує рух до вступу в Євросоюз. Тому Євросоюз готує «сюрприз» для Будапешта, щоб позбавити його можливості блокувати рішення більшості країн-членів.