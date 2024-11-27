В бундесвері назвали, хто може стояти за аварією літака DHL у Литві

Під час аварії у літаку перебувало четверо людей.

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку РФ "для виявлення слабких місць".

Про це повідомило DW.

Він вважає, що Путін "створив гібридну ситуацію".

"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.

Карстен Броєр додав, що ця ситуація передбачає перевірку, як далеко можна зайти.

"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна", – підсумував він.

Нагадаємо, у Вільнюсі вантажний літак впав на житловий двоповерховий будинок.

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