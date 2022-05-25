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В Бурятії прапорщик крав сухпайки солдатів: за злочин відбувся мінімальним покаранням

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В Бурятії прапорщик крав сухпайки солдатів: за злочин відбувся мінімальним покаранням

Фото: golubschool.ru

Прапорщику "світив" штраф від 100 тис. рублів, примусові роботи, або колонія.

У Бурятії старший прапорщик Збройних сил Росії крав армійські сухпайки у солдатів. Його обвинувачують за ч. 3 ст. 160 КК (привласнення чи розтрата з допомогою службового становища).   

Про це пише "Тайга. Инфо".

За злочин йому призначили виплату штрафу.

"Користуючись своїм службовим становищем, Крючков привласнив собі 23 комплекти індивідуального раціону харчування, покладених до видачі військовослужбовцям замість гарячого харчування", - йдеться у повідомленні.

За ч. 3 ст. 160 прапорщику загрожували штраф від 100 тис. рублів, примусові роботи або до шести років колонії.

Суд виніс рішення про сплату штрафу в 40 тис. рублів.

Нагадаємо, в столиці Бурятії спорткомплекс перетворився на зал ритуальних послуг.

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