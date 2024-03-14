В Бєлгороді заявили про обстріл: "прилетіло" по авто і будинках (фото, відео)

Обласна влада заявила про збиття восьми повітряних цілей на підльоті до Бєлгорода, однак є пошкодження.
В Бєлгороді заявили про обстріл 14 березня і перехоплення повітряних цілей. Є "прильоти" по легковому авто і пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
У пабліках повідомляється, що один із снарядів "прилетів" по автомобілю. Цей момент та охоплену вогнем машину зняли на відео. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим у небі. Телеграм-канали публікують фото з металевими уламками, які знайшли мешканці.
Як повідомив Гладков, над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО – збито вісім повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.
"За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце", – написав губернатор у Мережі.
Він додав, що в Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території одного з закладів охорони здоров'я. Там пробито покрівлю та пошкоджено п’ятий і шостий поверхи будівлі. Також пошкоджено одне легкове авто.
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Нагадаємо, в ніч проти 14 березня росіяни заявили про атаку безпілотників по Бєлгородській та Курській областях. Є загорання та пошкодження будинків.
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