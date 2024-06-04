В Бєлгородській області п'яні окупанти розчавили танком автівку з людьми

Російські окупанти в Бєлгородській області на танку розчавили автомобіль з цивільними людьми. Після чого вони спробували втекти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“У Білгородській області п'яні російські танкісти розчавили автомобіль із цивільним та спробували втекти. Але не здогадалися з'їхати з дороги та були зупинені поліцією. У них це називається “денацифікація”, - розповів Казанський.

На кадрах з відео видно тіло водія, який перебуває в розчавленій автівці. Після того, як танк наїхав на авто, від нього в буквальному сенсі слова залишилася купка металу. Після чого військові злочинці намагалися втекти - їх переслідувала місцева поліція.

Водночас місцеві, які також гналися за окупантами, самі боялися, що і їх ті розчавлять.

“Стій, а якщо він назад поїде? Не під’їзжай до нього, очково, пі***ц. Дивись, а то поїде назад, він же не бачить, чи є тут хтось”, - казали очевидці.

Нагадаємо, що окупанти на Бєлгородщині потрапили в ДТП, коли перевозили танк.

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