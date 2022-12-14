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В Бєлгородській області показали протитанкові споруди на кордоні з Україною

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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793
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Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал В'ячеслава Гладкова / ©

Хід робіт проінспектувало Міноборони РФ: все йде за графіком.

Росіяни в Бєлгородській області на кордоні з Україною побудували протитанкові споруди для "оборони", і відповідні фото цих укріплень з’явилися в Мережі.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Разом із Володимиром Базаровим та представниками від Міністерства оборони РФ у рамках щотижневого об'їзду провели огляд ходу виконання робіт з будівництва засічної бєлгородської межі. Роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка", – йдеться в заяві губернатора.

Нагадаємо, про встановлення захисних протитанкових споруд у вигляді бетонних тетраедрів у Бєлгородській області Гладков повідомив наприкінці жовтня.

У грудні стало відомо, що в Бєлгородській області створюють тероборону: набирають усіх охочих, кого не вдалось мобілізувати, зокрема хворих та літніх чоловіків.

Зауважимо, що в Бєлгородській області постійно стаються різні негаразди. Зокрема, в ніч проти 12 грудня там пролунали звуки потужних вибухів, від яких здригалися будинки.

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Дата публікації
Перегляди
793
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