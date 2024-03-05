В Бєлгородській області сталася "бавовна", яка підпалила нафтобазу (фото, відео)

Безпілотники атакували Губкінську нафтобазу, після чого там зайнялася пожежа.
В Бєлгородській області пролунав вибух 5 березня, після якого спалахнула пожежа на нафтобазі.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков заявив про надзвичайну ситуацію в Губкінському міському окрузі.⠀
"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", – написав Гладков у Мережі.
Водночас російські пабліки стверджують, що безпілотники атакували Губкінську нафтобазу в селі Довге. На території підприємства зайнялася пожежа. Повідомляється, що горять три резервуари. Однак у російському МНС інформують, що пошкоджено один резервуар, і що загрози поширення вогню немає.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце прямує пожежний поїзд.
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До слова, в ніч проти 5 березня у Криму був уражений патрульний катер РФ "Сергей Котов". Судно повністю знищене.
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