В Бєлгородській області сталася "бавовна", яка підпалила нафтобазу (фото, відео)

Безпілотники атакували Губкінську нафтобазу, після чого там зайнялася пожежа.

В Бєлгородській області пролунав вибух 5 березня, після якого спалахнула пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков заявив про надзвичайну ситуацію в Губкінському міському окрузі.⠀

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"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", – написав Гладков у Мережі.

Водночас російські пабліки стверджують, що безпілотники атакували Губкінську нафтобазу в селі Довге. На території підприємства зайнялася пожежа. Повідомляється, що горять три резервуари. Однак у російському МНС інформують, що пошкоджено один резервуар, і що загрози поширення вогню немає.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце прямує пожежний поїзд.

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Пожежа на Губкінській нафтобазі в Бєлгородській області / Фото: російські телеграм-канали

Пожежа на Губкінській нафтобазі в Бєлгородській області / Фото: російські телеграм-канали

Пожежа на Губкінській нафтобазі в Бєлгородській області / Фото: російські телеграм-канали

Пожежу на нафтобазі в Бєлгородській області після атаки дроном зняли на відео

До слова, в ніч проти 5 березня у Криму був уражений патрульний катер РФ "Сергей Котов". Судно повністю знищене.

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