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В Бєлгородській області заявили про "обстріл": є руйнування та постраждалі (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©
У Бєлгородській області 19 червня вкотре сталася "бавовна" / Фото: губернатор В'ячеслав Гладков та російські ЗМП / ©

Внаслідок "обстрілу" пошкоджено дев'ять будинків та постраждали семеро людей.

У Бєлгородській області заявили про начебто "обстріл" міста Валуйки, сіл Графівка та Демидівка 19 червня, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та російські засоби масової пропаганди.

Так, Гладков заявив про "обстріл" Валуйського міського округу і традиційно звинуватив у цьому ЗСУ.

За словами губернатора, внаслідок інциденту постраждали семеро людей, серед яких одна дитина, яка отримала перелом ключиці. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, дві жінки зазнали осколкових поранень, в однієї дівчини контузія. Усіх п'ятьох доправили до лікарні. Ще двоє постраждалих звернулися по медичну допомогу самостійно.

Щодо руйнувань, то пошкоджені п’ять багатоквартирних та чотири приватні будинки: вибиті вікна, уламками посічені фасади будівель. В одному із домоволодінь горить господарська споруда. На опублікованих у Мережі фото також видно розтрощені та перекинуті автомобілі.

Російські пропагандисти також повідомляють про "обстріл" сіл Графівка та Демидівка Бєлгородської області. Там постраждалих та руйнувань немає.

В Бєлгородській області заявили про "обстріл" трьох населених пунктів

В Бєлгородській області заявили про "обстріл" трьох населених пунктів

Ситуація в Бєлгородській області

Нагадаємо, Белгородська область РФ – регіон, де стається найбільше та найчастіше усіляких негараздів у країні, як-от "бавовни", аварій та іншого. Так, Гладков повідомив, що в ніч проти 11 червня в області зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потягу.

А після низки рейдів на Бєлгородщину добровольців з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" занепокоєна пропагандистка Ольга Скабеєва закликала Китай допомогти так званій "другій армії світу".

13 червня лідер Чечні Рамзан Кадиров анонсував перекидання до Бєлгородської області чеченського батальйону"Захід-Ахмат".

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